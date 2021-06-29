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Песков оценил возможность улучшения отношений с США после саммита президентов

Ведомости

Отношения между Россией и США после саммита президентов двух стран в Женеве не могут улучшиться в течение двух недель, позитивные изменения могут произойти лишь спустя несколько месяцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве 16 июня. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов. Путин и Байден также договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.

После российско-американского саммита канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести переговоры с участием Путина и лидеров стран Евросоюза, однако инициатива провалилась из-за возражений некоторых стран-участниц ЕС.

Ранее по теме: Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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