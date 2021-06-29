Песков оценил возможность улучшения отношений с США после саммита президентов

«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.