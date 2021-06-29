Песков оценил возможность улучшения отношений с США после саммита президентов
Отношения между Россией и США после саммита президентов двух стран в Женеве не могут улучшиться в течение двух недель, позитивные изменения могут произойти лишь спустя несколько месяцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве 16 июня. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов. Путин и Байден также договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.
После российско-американского саммита канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести переговоры с участием Путина и лидеров стран Евросоюза, однако инициатива провалилась из-за возражений некоторых стран-участниц ЕС.