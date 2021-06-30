Путин ответил на вопрос о передаче власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Борис Ельцин предлагал ему баллотироваться на выборах и он, в конечном счете, сделал это, последнее решение осталось за российским народом. И в дальнейшем возможен только такой путь передачи власти в стране, однако в будущем он может назвать достойную кандидатуру на этот пост. Так Путин ответил на вопрос о передаче президентской власти в рамках прямой линии.
«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Вот такой путь, и только такой путь возможен», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который вел трансляцию прямой линии.
Путин также заявил, что Ельцин «не передавал мне эту власть». По его словам, тогда сложилась ситуация, когда он последовательно оказывался директором ФСБ, секретарем Совбеза и председателем правительства. «В соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. Я был председателем правительства», — сказал президент.
Он признал, что Ельцин предлагал ему баллотироваться, но он сначала отказался от этого предложения, как отказывались от ряда ответственных назначений и другие люди в стране из-за «очень сложной ситуации». «Когда мне Борис Николаевич предложил баллотироваться, я ему сказал: "Я думаю, что к этому не готов". Он мне ответил: "Мы еще к этому вернемся, вы подумайте". И в конечном итоге Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности», — пояснил президент.
В то же время Путин отметил, что он может выделить некое лицо, которому, согласно его заслугам, можно будет предложить баллотироваться. «Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша родина Россия»,— заключил президент.
Путин впервые стал президентом России по итогам выборов марта 2000 г., где он набрал 51,95% голосов. На второй срок в 2004 г. его выбрали уже 71,31% избирателей. В 2008-2012 гг. он, не имея права занимать пост президента больше двух сроков подряд, занял должность премьер-министра при Дмитрии Медведеве как президенте. Медведев внес поправки в Конституцию, которые увеличили срок полномочий главы государства до шести лет.
В 2012 г. Путина выбрали президентом с 63,6% голосов на его третий срок. В 2018 г., на четвертый, — 76,69%. В июле 2020 г. на всенародном голосовании были одобрены поправки в Конституцию.