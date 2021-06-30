Путин ответил на вопрос о передаче власти в России

Он признал, что Ельцин предлагал ему баллотироваться, но он сначала отказался от этого предложения, как отказывались от ряда ответственных назначений и другие люди в стране из-за «очень сложной ситуации». «Когда мне Борис Николаевич предложил баллотироваться, я ему сказал: "Я думаю, что к этому не готов". Он мне ответил: "Мы еще к этому вернемся, вы подумайте". И в конечном итоге Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности», — пояснил президент.