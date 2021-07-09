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Зеленский сменил пресс-секретаря

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности пресс-секретаря президента Юлию Мендель и назначил на этот пост телеведущего Сергея Никифорова. Указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

«Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины», — говорится в документе. «Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — говорится в другом указе.

Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на выборах. Никифоров до назначения на должность пресс-секретаря работал ведущим новостей на телеканале «Украина 24». Кроме того, он работал на канале Euronews.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных