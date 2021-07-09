Зеленский сменил пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности пресс-секретаря президента Юлию Мендель и назначил на этот пост телеведущего Сергея Никифорова. Указы опубликованы на сайте главы украинского государства.
«Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины», — говорится в документе. «Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — говорится в другом указе.
Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на выборах. Никифоров до назначения на должность пресс-секретаря работал ведущим новостей на телеканале «Украина 24». Кроме того, он работал на канале Euronews.