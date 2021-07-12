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В Кремле назвали «лживой» информацию о переносе выборов в Госдуму

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами опроверг слухи о переносе даты проведения выборов в Госдуму, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, уже десять раз это все опровергли. Нет, это лживая информация», — сказал представитель Кремля.

10 июля некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство России рассматривает вопрос о переносе выборов в Госдуму с сентября на конец этого года или следующую весну из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Дело в том, что меры, предпринимаемые властями для борьбы с пандемией, в том числе запреты массовых мероприятий и введение обязательной вакцинации от COVID-19, не способствуют укреплению рейтинга партии власти, заявили журналисты.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных членов Центризбиркома (ЦИК) сообщил, что вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки не рассматривается. Об этом заявил агентству и зампред ЦИК Николай Булаев.

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности — выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

Ранее по теме: В ЦИК не обсуждают перенос даты выборов в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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