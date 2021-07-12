В Кремле назвали «лживой» информацию о переносе выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами опроверг слухи о переносе даты проведения выборов в Госдуму, сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Нет, уже десять раз это все опровергли. Нет, это лживая информация», — сказал представитель Кремля.
10 июля некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство России рассматривает вопрос о переносе выборов в Госдуму с сентября на конец этого года или следующую весну из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Дело в том, что меры, предпринимаемые властями для борьбы с пандемией, в том числе запреты массовых мероприятий и введение обязательной вакцинации от COVID-19, не способствуют укреплению рейтинга партии власти, заявили журналисты.
Позже «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных членов Центризбиркома (ЦИК) сообщил, что вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки не рассматривается. Об этом заявил агентству и зампред ЦИК Николай Булаев.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности — выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.