В Кремле назвали «лживой» информацию о переносе выборов в Госдуму

10 июля некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство России рассматривает вопрос о переносе выборов в Госдуму с сентября на конец этого года или следующую весну из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Дело в том, что меры, предпринимаемые властями для борьбы с пандемией, в том числе запреты массовых мероприятий и введение обязательной вакцинации от COVID-19, не способствуют укреплению рейтинга партии власти, заявили журналисты.