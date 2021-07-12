В Кремле сообщили об отсутствии детальной информации о кибератаках от США
Вашингтон пока не передавал Москве детальной информации о хакерских атаках, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока такой детальной информации никакой не передавалось. Но, тем не менее, два президента отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков.
По его словам, глава российского государства Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, по утверждению американской стороны, осуществляются с территории России. Российский лидер подчеркнул, что в данном вопросе необходимо задействовать положения договора от 1999 г. между Россией и США о взаимопомощи по уголовным делам.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили совместную работу своих команд после американо-российского саммита 16 июня в Женеве. Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».