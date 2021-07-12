В Кремле сообщили об отсутствии детальной информации о кибератаках от США

По его словам, глава российского государства Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, по утверждению американской стороны, осуществляются с территории России. Российский лидер подчеркнул, что в данном вопросе необходимо задействовать положения договора от 1999 г. между Россией и США о взаимопомощи по уголовным делам.