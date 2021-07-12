Лавров считает позитивным сигналом визит Керри в Москву

«Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным. Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — цитирует ТАСС Лаврова.