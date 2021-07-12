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Лавров считает позитивным сигналом визит Керри в Москву

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри позитивным сигналом с точки зрения отношений между двумя странами.

«Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным. Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, подобный шаг полностью соответствует духу женевского саммита лидеров двух стран.

В программу визита Керри также включены «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития и переговоры в правительстве России, добавил Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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