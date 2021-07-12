Российские дипломаты посетили задержанных в Белоруссии Сапегу и Дудникова
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Алексея Маскалева.
«Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым», – сказал Маскалев. Он отметил, что жалоб на условия содержания и состояние здоровья от них не поступало.
23 мая Сапега и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летели в Вильнюс на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусской стороны на фоне угрозы минирования, которая впоследствии не подтвердилась. После экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска Протасевич и Сапега были сняты с рейса, задержаны, а через некоторое время арестованы.