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Российские дипломаты посетили задержанных в Белоруссии Сапегу и Дудникова

Ведомости

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Алексея Маскалева.

«Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым», – сказал Маскалев. Он отметил, что жалоб на условия содержания и состояние здоровья от них не поступало.

23 мая Сапега и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летели в Вильнюс на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусской стороны на фоне угрозы минирования, которая впоследствии не подтвердилась. После экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска Протасевич и Сапега были сняты с рейса, задержаны, а через некоторое время арестованы.

Ранее по теме: СК Белоруссии объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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