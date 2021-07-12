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В Германии отменили встречу между министром обороны и Зеленским

Ведомости

Встреча министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя немецкого ведомства.

«Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», — сказал собеседник агентства.

Точную причину отмены встречи он не назвал.

Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. Предполагается, что помимо канцлера Ангелы Меркель он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом и председателем Христианско-демократического союза.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе переговоров с Меркель. Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условиями запуска газопровода должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность» страны. Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проект является коммерческим и выдвижение каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.

Ранее по теме: Зеленский намерен убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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