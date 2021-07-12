В Германии отменили встречу между министром обороны и Зеленским
Встреча министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя немецкого ведомства.
«Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», — сказал собеседник агентства.
Точную причину отмены встречи он не назвал.
Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. Предполагается, что помимо канцлера Ангелы Меркель он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом и председателем Христианско-демократического союза.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе переговоров с Меркель. Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условиями запуска газопровода должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность» страны. Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проект является коммерческим и выдвижение каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.