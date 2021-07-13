В Кремле оценили просьбу изъять из магазинов книги с изображениями Гитлера

1 июля Путин подписал закон, в соответствии с которым на территории России запрещено демонстрировать нацистскую атрибутику или схожую с ней символику, а также изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала) как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Однако это не касается случаев, когда подобные изображения и лица представлены таким образом, что к ним формируется негативное отношение. Отмечается, что также должны отсутствовать признаки пропаганды и оправдания нацизма.