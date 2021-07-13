В Кремле оценили просьбу изъять из магазинов книги с изображениями Гитлера
Требование изъять из оборота книги, на обложках которых размещены фото Адольфа Гитлера и прочих нацистских преступников, совершенно нормально, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там же понятно: если на обложке большие крупные изображения, то какая-то популяризация абсолютно не нужна и не допустима по закону. Если речь идет о справочной информации и каких-то изображениях внутри книги, — это другое дело. Если об обложках — то совершенно нормально. Зачем таких людей на обложке размещать», — сказал он.
На вопрос, предполагал ли президент России Владимир Путин, что подписанный им ранее закон приведет к изъятию из оборота книг с изображением Гитлера, Песков сказал, что на этот счет необходимы дополнительные разъяснения.
«Наверное, нужны какие-то разъяснения на этот счет. Понятно, о чем идет речь. Эксцессы исполнителей могут быть, есть всегда и везде. Но они все корректируются», — заявил представитель Кремля.
1 июля Путин подписал закон, в соответствии с которым на территории России запрещено демонстрировать нацистскую атрибутику или схожую с ней символику, а также изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала) как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Однако это не касается случаев, когда подобные изображения и лица представлены таким образом, что к ним формируется негативное отношение. Отмечается, что также должны отсутствовать признаки пропаганды и оправдания нацизма.
Закон вступил в силу 12 июля. В этой связи Российский книжный союз обратился к отраслевому сообществу с просьбой проверить ассортимент магазинов на наличие изданий, попадающих под действие новых норм. При обнаружении подобных книг рекомендовано прекратить их размещение на сайтах магазинов и сайтах партнеров, а также убрать и утилизировать их из торговых залов.