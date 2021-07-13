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В Кремле оценили просьбу изъять из магазинов книги с изображениями Гитлера

Ведомости

Требование изъять из оборота книги, на обложках которых размещены фото Адольфа Гитлера и прочих нацистских преступников, совершенно нормально, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там же понятно: если на обложке большие крупные изображения, то какая-то популяризация абсолютно не нужна и не допустима по закону. Если речь идет о справочной информации и каких-то изображениях внутри книги, — это другое дело. Если об обложках — то совершенно нормально. Зачем таких людей на обложке размещать», — сказал он.

На вопрос, предполагал ли президент России Владимир Путин, что подписанный им ранее закон приведет к изъятию из оборота книг с изображением Гитлера, Песков сказал, что на этот счет необходимы дополнительные разъяснения.

«Наверное, нужны какие-то разъяснения на этот счет. Понятно, о чем идет речь. Эксцессы исполнителей могут быть, есть всегда и везде. Но они все корректируются», — заявил представитель Кремля.

1 июля Путин подписал закон, в соответствии с которым на территории России запрещено демонстрировать нацистскую атрибутику или схожую с ней символику, а также изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала) как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Однако это не касается случаев, когда подобные изображения и лица представлены таким образом, что к ним формируется негативное отношение. Отмечается, что также должны отсутствовать признаки пропаганды и оправдания нацизма.

Закон вступил в силу 12 июля. В этой связи Российский книжный союз обратился к отраслевому сообществу с просьбой проверить ассортимент магазинов на наличие изданий, попадающих под действие новых норм. При обнаружении подобных книг рекомендовано прекратить их размещение на сайтах магазинов и сайтах партнеров, а также убрать и утилизировать их из торговых залов.

Ранее по теме: Путин заявил об участившихся попытках извратить историю ВОВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных