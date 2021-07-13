США завершили вывод войск из Афганистана более чем на 95%

6 июля сообщалось, что США завершили процесс вывода своих войск из Афганистана более чем на 90%. Как отмечал американский президент Джо Байден, военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. По его словам, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки.