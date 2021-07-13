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США завершили вывод войск из Афганистана более чем на 95%

Ведомости

Американское командование более чем на 95% завершило процесс вывода войск из Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США.

«Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 95%», — заявили в командовании.

С момента принятия решения о выводе войск Пентагон осуществил примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. В распоряжение Минобороны Афганистана также было передано семь объектов.

6 июля сообщалось, что США завершили процесс вывода своих войск из Афганистана более чем на 90%. Как отмечал американский президент Джо Байден, военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. По его словам, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки.

На фоне вывода американских войск ситуация а Афганистане ухудшилась. Правительственные войска начали терять контроль над афганскими регионами. При этом ранее Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).

Ранее по теме: Байден назвал сроки завершения военной миссии США в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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