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В Германии сообщили о сближении с США по вопросам «Северного потока — 2»

Ведомости

Переговоры Германии и США по спорному проекту газопровода «Северный поток — 2» идут в верном направлении, сторонам удалось сблизиться, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас во время поездки в Детройт.

«За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим вопросам», — приводит слова главы ведомства Hellweg Radio.

Маас не стал предсказывать, объявят ли о прорыве в переговорах по «Северному потоку — 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. Однако министр отметил, что это было бы хорошо.

«Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны обсуждали способы того, как «гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще». Ранее Байден заявил, что считает газопровод «плохой сделкой».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее по теме: На Украине выступили за 15-летний контракт на транзит российского газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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