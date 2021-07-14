В Германии сообщили о сближении с США по вопросам «Северного потока — 2»
Переговоры Германии и США по спорному проекту газопровода «Северный поток — 2» идут в верном направлении, сторонам удалось сблизиться, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас во время поездки в Детройт.
«За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим вопросам», — приводит слова главы ведомства Hellweg Radio.
Маас не стал предсказывать, объявят ли о прорыве в переговорах по «Северному потоку — 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. Однако министр отметил, что это было бы хорошо.
«Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны обсуждали способы того, как «гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще». Ранее Байден заявил, что считает газопровод «плохой сделкой».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.