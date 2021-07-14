В Германии сообщили о сближении с США по вопросам «Северного потока — 2»

Маас не стал предсказывать, объявят ли о прорыве в переговорах по «Северному потоку — 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. Однако министр отметил, что это было бы хорошо.