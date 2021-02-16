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Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой»

Ведомости

Президент США Джо Байден считает газопровод «Северный поток — 2», идущий из России в Германию в обход стран Балтии и Польши, «плохой сделкой», так что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Таким образом Псаки ответила на вопрос, не думают ли американские власти об отмене санкций в отношении газопровода из-за просьб об этом со стороны Германии.

Пресс-секретарь добавила, что США будут решать вопрос о введении санкций против «Северного потока — 2» по мере завершения его строительства и сертификации. По словам российского вице-премьера Александра Новака, тот готов на 95%. Псаки также озвучила уже сделанное ранее заявление Госдепа, что санкции являются только одним из многих инструментов для «обеспечения энергобезопасности».

19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить «Северный поток — 2», который американская сторона рассматривает как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, наоборот, заявил, что ЕС не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний. Тем не менее из-за угрозы ограничительных мер со стороны США от участия в проекте ранее отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.

Ранее по теме: WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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