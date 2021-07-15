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Мэр Майами объяснил предложение нанести авиаудары по Кубе

Ведомости

Мэр Майями Френсис Суарез заявил, что не призывал наносить авиаудары по Кубе, это был пример, как США может вмешаться в ситуацию на острове. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

«Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии США <...> Наши военные будут принимать эти решения», — отметил Суарез. Он добавил, что администрации бывших президентов США также рассматривали возможность военного вмешательства в различных странах. Суарез отметил, что нужно начать публичные обсуждения вариантов помощи кубинцам.

Ранее в интервью Fox News Суарез заявил, что США должны вмешаться в ситуацию на Кубе. Американские власти могли бы рассмотреть в качестве одного из вариантов вмешательства нанесение авиаударов.

11 июля на Кубе начались антиправительственные протесты. Местные жители недовольны ростом цен на продукты и их нехваткой, отключением электричества, нехваткой лекарств, а также мерами по борьбе с коронавирусом. В протестах приняли участие несколько тысяч человек.

Ранее по теме: На Кубе ввели чрезвычайное положение после массовых протестов. Фотогалерея
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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