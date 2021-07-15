Мэр Майами объяснил предложение нанести авиаудары по Кубе
Мэр Майями Френсис Суарез заявил, что не призывал наносить авиаудары по Кубе, это был пример, как США может вмешаться в ситуацию на острове. Об этом он заявил в интервью MSNBC.
«Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии США <...> Наши военные будут принимать эти решения», — отметил Суарез. Он добавил, что администрации бывших президентов США также рассматривали возможность военного вмешательства в различных странах. Суарез отметил, что нужно начать публичные обсуждения вариантов помощи кубинцам.
Ранее в интервью Fox News Суарез заявил, что США должны вмешаться в ситуацию на Кубе. Американские власти могли бы рассмотреть в качестве одного из вариантов вмешательства нанесение авиаударов.
11 июля на Кубе начались антиправительственные протесты. Местные жители недовольны ростом цен на продукты и их нехваткой, отключением электричества, нехваткой лекарств, а также мерами по борьбе с коронавирусом. В протестах приняли участие несколько тысяч человек.