В ФРГ призвали не использовать «Северный поток – 2» против Украины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнит свои обязательства по транзиту газа через Украину.