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В ФРГ призвали не использовать «Северный поток – 2» против Украины

Ведомости

Газопровод «Северный поток – 2» не должен использоваться как геополитический инструмент против Украины, заявил кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в ходе мероприятия газеты Stuttgarter Zeitung. Он отметил, что в будущем Германии понадобится больше газа, и Берлину не сильно важно, будет ли он поступать через «Северный поток – 2» или через транзит.

«Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — заявил Лашет (цитата по ТАСС).

По его словам, строительство газопровода завершится в августе-сентябре этого года. После этого нужно будет получить европейское разрешение для поставки газа. «И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнит свои обязательства по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных