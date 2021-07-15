В ФРГ призвали не использовать «Северный поток – 2» против Украины
Газопровод «Северный поток – 2» не должен использоваться как геополитический инструмент против Украины, заявил кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в ходе мероприятия газеты Stuttgarter Zeitung. Он отметил, что в будущем Германии понадобится больше газа, и Берлину не сильно важно, будет ли он поступать через «Северный поток – 2» или через транзит.
«Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — заявил Лашет (цитата по ТАСС).
По его словам, строительство газопровода завершится в августе-сентябре этого года. После этого нужно будет получить европейское разрешение для поставки газа. «И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнит свои обязательства по транзиту газа через Украину.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.