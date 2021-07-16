На Украине назначили нового главу МВД

Монастырский возглавлял комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Новый глава МВД – кандидат юридических наук и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. В 2019 г. его представили в качестве эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В том же году он стал депутатом Рады по списку партии «Слуга народа».