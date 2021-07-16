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На Украине назначили нового главу МВД

Ведомости

Верховная рада назначила депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского министром внутренних дел, следует из трансляции на сайте украинского парламента. За кандидатуру Монастырского проголосовал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Назначить Монастырского на пост главы МВД предложил президент Украины Владимир Зеленский. Тот, в свою очередь, рассказал журналистам, что ответил на предложение главы государства согласием, что стало «самым сложным» решением в его жизни.

14 июля занимавший ранее должность главы МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. 15 июля Рада поддержала его отставку.

Аваков возглавил украинское МВД во время внутреннего политического кризиса в 2014 г. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста экс-президента Украины Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского.

Монастырский возглавлял комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Новый глава МВД – кандидат юридических наук и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. В 2019 г. его представили в качестве эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В том же году он стал депутатом Рады по списку партии «Слуга народа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных