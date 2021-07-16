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Путин назначил Андрея Храпова замглавы МВД

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замминистра внутренних дел России, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Этим же указом генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобожден от должности замминистра внутренних дел.

Ваничкин занимал должность замглавы МВД с июня 2012 года. Храпов был начальником главного управления по контролю за оборотом наркотиков с 2016 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных