Путин назначил Андрея Храпова замглавы МВД
Президент России Владимир Путин назначил начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замминистра внутренних дел России, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Этим же указом генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобожден от должности замминистра внутренних дел.
Ваничкин занимал должность замглавы МВД с июня 2012 года. Храпов был начальником главного управления по контролю за оборотом наркотиков с 2016 года.