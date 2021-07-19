Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил кураторство над федеральными округами среди вице-премьером. О назначениях председатель правительства рассказал в ходе совещания с вице-премьерами, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
Обязанности вице-премьеров распределены следующим образом:
Виктория Абрамченко становится куратором Сибирского федерального округа;
Татьяна Голикова — Северо-Западного
Дмитрий Григоренко — Центрального;
Юрий Борисов — Уральского
Александр Новак — Северного Кавказа;
Юрий Трутнев — Дальнего Востока
Марат Хуснуллин — Южного;
Дмитрий Чернышенко — Приволжского.
«Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина», — сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьерам.
Помимо этого, кураторы, по словам премьер-министра, займутся обеспечением экономического роста округов, повышением их инвестиционной привлекательности, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также созданием новых рабочих мест. Координацией действий вице-премьеров займется правительственная комиссия по региональному развитию, ее возглавляет Марат Хуснуллин.
Ранее назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.