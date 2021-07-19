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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил кураторство над федеральными округами среди вице-премьером. О назначениях председатель правительства рассказал в ходе совещания с вице-премьерами, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

Обязанности вице-премьеров распределены следующим образом:

  • Виктория Абрамченко становится куратором Сибирского федерального округа;

  • Татьяна Голикова — Северо-Западного

  • Дмитрий Григоренко — Центрального;

  • Юрий Борисов — Уральского

  • Александр Новак — Северного Кавказа;

  • Юрий Трутнев — Дальнего Востока

  • Марат Хуснуллин — Южного;

  • Дмитрий Чернышенко — Приволжского.

«Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина», — сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьерам.

Помимо этого, кураторы, по словам премьер-министра, займутся обеспечением экономического роста округов, повышением их инвестиционной привлекательности, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также созданием новых рабочих мест. Координацией действий вице-премьеров займется правительственная комиссия по региональному развитию, ее возглавляет Марат Хуснуллин.

Ранее назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных