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США и ЕС обвинили Китай в «злонамеренной киберкампании»

Ведомости

США, их партнеры в Евросоюзе и военный альянс НАТО обвинили Китай в осуществлении злонамеренной киберкампании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте — несколько месяцев назад, — злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью», — заявил он в ходе телефонного брифинга.

По мнению американской стороны, Пекин использует наемных хакеров для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру, в том числе для получения личной выгоды. «Операции» Китая включают в себя вымогательство с использованием киберпреступников, криптомошенничество и кражи у жертв по всему миру с целью получения финансовой выгоды, заявил представитель администрации США.

США совместно с союзниками и партнерами предпримут шаги для противодействия активности Китая в этой сфере, подчеркнул представитель администрации. «Модель безответственного поведения КНР в киберпространстве несовместима с заявленной целью страны — считаться ответственным лидером в мире», — отметил он.

В марте 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщило, что из-за уязвимости в Microsoft Exchange Server атакам подверглись не менее 60 000 компаний и организаций по всему миру. Среди пострадавших оказались банки, поставщики электроэнергии, дома престарелых, производитель мороженого и др. О кибератаке корпорация Microsoft сообщила 2 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных