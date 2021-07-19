США и ЕС обвинили Китай в «злонамеренной киберкампании»
США, их партнеры в Евросоюзе и военный альянс НАТО обвинили Китай в осуществлении злонамеренной киберкампании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
«Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте — несколько месяцев назад, — злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью», — заявил он в ходе телефонного брифинга.
По мнению американской стороны, Пекин использует наемных хакеров для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру, в том числе для получения личной выгоды. «Операции» Китая включают в себя вымогательство с использованием киберпреступников, криптомошенничество и кражи у жертв по всему миру с целью получения финансовой выгоды, заявил представитель администрации США.
США совместно с союзниками и партнерами предпримут шаги для противодействия активности Китая в этой сфере, подчеркнул представитель администрации. «Модель безответственного поведения КНР в киберпространстве несовместима с заявленной целью страны — считаться ответственным лидером в мире», — отметил он.
В марте 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщило, что из-за уязвимости в Microsoft Exchange Server атакам подверглись не менее 60 000 компаний и организаций по всему миру. Среди пострадавших оказались банки, поставщики электроэнергии, дома престарелых, производитель мороженого и др. О кибератаке корпорация Microsoft сообщила 2 марта.