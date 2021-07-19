США и ЕС обвинили Китай в «злонамеренной киберкампании»

По мнению американской стороны, Пекин использует наемных хакеров для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру, в том числе для получения личной выгоды. «Операции» Китая включают в себя вымогательство с использованием киберпреступников, криптомошенничество и кражи у жертв по всему миру с целью получения финансовой выгоды, заявил представитель администрации США.