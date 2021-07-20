США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») поставит США партии новых ракетных двигателей РД-181М, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"», — написал Устименко в Telegram-канале. Он отметил, что разрешение на экспорт получено «несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество».
По его словам, в этом договоре «есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».
РД-181М — это следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5П».
Ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. РД-180 также разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170.