США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей

«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"», — написал Устименко в Telegram-канале. Он отметил, что разрешение на экспорт получено «несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество».