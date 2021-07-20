Лавров обсудил с Керри сотрудничество в сфере экологии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго», — говорится в сообщении МИДа.
Керри находился в Москве в период с 12 по 15 июля. В программу визита Керри были включены «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития и переговоры в правительстве России.