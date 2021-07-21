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В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

Ведомости

В Кремле не видят необходимости в принятии дополнительных мер безопасности в связи с публикацией о возможной прослушке телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее газета Le Monde сообщила, что один из телефонных номеров Макрона фигурировал в списке, отобранном марокканской службой государственной безопасности для слежки с помощью программы Pegasus.

«Глава государства, кабинет министров, АП и другие ведомства используют систему правительственной связи, которая надежно защищена. Регулярно принимаются меры безопасности, в дополнительных мерах необходимости нет», — сказал Песков журналистам.

По данным газеты, в список для возможного прослушивания марокканской спецслужбой также были включены телефонные номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 других членов правительства республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных