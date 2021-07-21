В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
В Кремле не видят необходимости в принятии дополнительных мер безопасности в связи с публикацией о возможной прослушке телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее газета Le Monde сообщила, что один из телефонных номеров Макрона фигурировал в списке, отобранном марокканской службой государственной безопасности для слежки с помощью программы Pegasus.
«Глава государства, кабинет министров, АП и другие ведомства используют систему правительственной связи, которая надежно защищена. Регулярно принимаются меры безопасности, в дополнительных мерах необходимости нет», — сказал Песков журналистам.
По данным газеты, в список для возможного прослушивания марокканской спецслужбой также были включены телефонные номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 других членов правительства республики.