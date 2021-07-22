Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

«Не читай мне лекции – я ему говорил. Но ядреное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси – а это было 12 августа 2007 года и который сказав, мне здравствуй, говорит: «Я только что из Тбилиси. (Бывший президент Грузии Михаил) Саакашвили – такой-то – лунатик». Вот, где это слово было… А Миллибэнд меня пытался убедить в том, что с Саакашвили нужно договариваться», — говорил министр, его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».