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Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на стене одного из домов в Лондоне. Рядом с изображением министра написана фраза, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?».

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фразу, в которой фигурирует обсценная лексика, министр иностранных дел России сказал в 2008 г. своему британскому коллеге Дэвиду Милибэнду. Об этом позднее рассказывал сам Лавров в интервью.

«Не читай мне лекции – я ему говорил. Но ядреное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси – а это было 12 августа 2007 года и который сказав, мне здравствуй, говорит: «Я только что из Тбилиси. (Бывший президент Грузии Михаил) Саакашвили – такой-то – лунатик». Вот, где это слово было… А Миллибэнд меня пытался убедить в том, что с Саакашвили нужно договариваться», — говорил министр, его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных