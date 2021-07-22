Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на стене одного из домов в Лондоне. Рядом с изображением министра написана фраза, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?».
«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Фразу, в которой фигурирует обсценная лексика, министр иностранных дел России сказал в 2008 г. своему британскому коллеге Дэвиду Милибэнду. Об этом позднее рассказывал сам Лавров в интервью.
«Не читай мне лекции – я ему говорил. Но ядреное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси – а это было 12 августа 2007 года и который сказав, мне здравствуй, говорит: «Я только что из Тбилиси. (Бывший президент Грузии Михаил) Саакашвили – такой-то – лунатик». Вот, где это слово было… А Миллибэнд меня пытался убедить в том, что с Саакашвили нужно договариваться», — говорил министр, его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».