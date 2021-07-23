Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»

«Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» на площадке «Единой России».