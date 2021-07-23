Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»
Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным просил «отстать» от признанного в России иноагентом «Радио Свобода», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого приводит «РИА Новости». При этом министр указал на наличие аналогичного закона об иноагентах в США.
«Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» на площадке «Единой России».
По словам министра, Россия применила зеркальный подход после объявления США иностранными агентами российских СМИ Russia Today и Sputnik.
«А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить "нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте"», — заявил Лавров.
«Радио Свобода» признано Минюстом СМИ-иноагентом, равно как и подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», а также «Крым. Реалии».