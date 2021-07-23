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Путин подписал указ о флагах ВМФ России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит в действие положение о военно-морском флаге России, изменяет вид таковых и отменяет некоторые предыдущие нормативные акты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Из положения следует, что военно-морской флаг России «является воинской реликвией и официальным символом, указывающим на государственную принадлежность и принадлежность Военно-Морскому Флоту (ВМФ) воинских формирований, вооружения, военной техники и другого имущества». Этот объект означает «неприкосновенность корабля и его готовность защищать национальные интересы Российской Федерации на морских и океанских рубежах».

Отмечается, что такой флаг ни при каких обстоятельствах не должен спускаться перед противниками. Кроме того, каждый член экипажа обязывается «самоотверженно и мужественно» защищать его в бою и не допускать захвата этого предмета. 

Согласно новому документу, военно-морской флаг России в целом не изменился с указа 1992 г., который признан утратившим силу. Объект представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным крестом. Таким образом, изменилось лишь соотношение ширины флага к его длине. 

Остался прежним и гвардейский военно-морской флаг. В то же время в орденском и гвардейском орденском флагах изображение знаков ордена смещено из верхнего левого угла в центр. 

Также указом вводится георгиевский флаг ВМФ. Он представляет собой военно-морской флаг России, в центре которого размещено изображение шестиугольника с золотистой каймой, окрашенное в красный цвет. Внутри фигуры располагается всадник, поражающий копьем дракона. 

По аналогии сделан георгиевский гвардейский флаг ВМФ. В георгиевских орденском и гвардейском орденском полотнищах знак ордена размещается по обе стороны от красного прямоугольника. 

В указе нет упомянутых в документе от 1992 г. гюйса и крепостного флага, вымпела военных кораблей, флагов судов вспомогательного флота ВМФ, гидрографических и поисково-спасательных судов, командующего ВМФ, начальника главного штаба ВМФ, командующего флотом, флотилией и эскадрой, командира соединения кораблей, а также брейд-вымпелов командиров соединения кораблей, дивизиона кораблей и старшего на рейде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных