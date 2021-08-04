В Пентагоне заверили в продолжении поддержки вооруженных сил Украины
США продолжат оказывать поддержку Украине в выстраивании потенциала вооруженных сил страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтона Буланда.
«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора», — сказал он в ходе выступления на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.
Помимо этого, Пентагон продолжит усилия по модернизации армии Грузии, добавил он. По словам Буланда, на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня лидеры стран-участников альянса подтвердили заявление о возможном членстве Украины и Грузии в военном блоке.
«Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — отметил он, призвав союзников активизировать поддержку как Украины, так и Грузии.
В 2008 г. альянс принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО. При этом НАТО отказался предоставлять Киеву и Тбилиси Планы действий по подготовке к членству в альянсе.