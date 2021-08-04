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В Пентагоне заверили в продолжении поддержки вооруженных сил Украины

Ведомости

США продолжат оказывать поддержку Украине в выстраивании потенциала вооруженных сил страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтона Буланда.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора», — сказал он в ходе выступления на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

Помимо этого, Пентагон продолжит усилия по модернизации армии Грузии, добавил он. По словам Буланда, на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня лидеры стран-участников альянса подтвердили заявление о возможном членстве Украины и Грузии в военном блоке.

«Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — отметил он, призвав союзников активизировать поддержку как Украины, так и Грузии.

В 2008 г. альянс принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО. При этом НАТО отказался предоставлять Киеву и Тбилиси Планы действий по подготовке к членству в альянсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных