В МИДе оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму в сентябре никак не скажется на качестве наблюдения за избирательным процессом, считает замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — сказал он на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Как отметил Гаврилов, Бюро осознанно самоустранилось от участия в наблюдательном процессе.
«Разочарованы этим решением Бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с Бюро, скорее, его затрудняет», — добавил он.
Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением БДИПЧ. Она заявила, что надеется на пересмотр организацией своего решения.