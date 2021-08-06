В МИДе оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

«Разочарованы этим решением Бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с Бюро, скорее, его затрудняет», — добавил он.