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В МИДе оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Ведомости

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму в сентябре никак не скажется на качестве наблюдения за избирательным процессом, считает замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — сказал он на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как отметил Гаврилов, Бюро осознанно самоустранилось от участия в наблюдательном процессе.

«Разочарованы этим решением Бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с Бюро, скорее, его затрудняет», — добавил он.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением БДИПЧ. Она заявила, что надеется на пересмотр организацией своего решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных