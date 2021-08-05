Памфилова отреагировала на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила сожаления в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Соответствующий ответ Памфилова направила директору БДИПЧ Маттео Мекаччи.
«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — приводит ТАСС выдержку из письма Памфиловой.
Она заявила, что надеется на пересмотр БДИПЧ решения с учетом наработанного опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. По ее словам, БДИПЧ за последние два года наработало определенный опыт по направлению мониторинговых групп в другие страны в условиях ограничений. В частности, они посетили США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы, отметила Памфилова.
Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.