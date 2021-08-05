Памфилова отреагировала на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы

Она заявила, что надеется на пересмотр БДИПЧ решения с учетом наработанного опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. По ее словам, БДИПЧ за последние два года наработало определенный опыт по направлению мониторинговых групп в другие страны в условиях ограничений. В частности, они посетили США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы, отметила Памфилова.