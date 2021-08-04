ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений, следует из сообщения на сайте организации.
«ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, наложенных властями Российской Федерации на наблюдение за выборами», — заявили руководители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».
Из заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Как сообщала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, около 350 избирательных участков планируется открыть в разных странах для голосования на выборах в Госдуму.