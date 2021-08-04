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ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Ведомости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений, следует из сообщения на сайте организации.

«ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, наложенных властями Российской Федерации на наблюдение за выборами», — заявили руководители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

Из заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Как сообщала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, около 350 избирательных участков планируется открыть в разных странах для голосования на выборах в Госдуму.

Ранее по теме: ЦИК сообщила о планах открыть 348 избирательных участков за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных