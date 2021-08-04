ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Как сообщала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, около 350 избирательных участков планируется открыть в разных странах для голосования на выборах в Госдуму.