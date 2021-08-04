ЦИК сообщила о планах открыть 348 избирательных участков за рубежом
Около 350 избирательных участков планируется открыть в разных странах для голосования на выборах в Госдуму, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».
«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена – там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала Памфилова, отметив, что проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать в соседних странах.
Кроме того, избирательных участков не будет на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Жители ДНР и ЛНР, получившие в упрощенном порядке российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, а также дистанционно – на портале госуслуг. На Украине участки будут открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
По данным ЦИК на 1 июля, общее количество избирателей в России незадолго до выборов в Госдуму уменьшилось. Их число на территории страны составляет 108,145 млн человек, в то время как на момент предыдущего отчета в январе 2021 г. было 108,41 млн человек (на 265 000 больше). Количество избирателей за пределами территории России выросло на 169 000 человек до 2,047 млн.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.