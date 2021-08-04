ЦИК сообщила о планах открыть 348 избирательных участков за рубежом

По данным ЦИК на 1 июля, общее количество избирателей в России незадолго до выборов в Госдуму уменьшилось. Их число на территории страны составляет 108,145 млн человек, в то время как на момент предыдущего отчета в январе 2021 г. было 108,41 млн человек (на 265 000 больше). Количество избирателей за пределами территории России выросло на 169 000 человек до 2,047 млн.