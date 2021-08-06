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Олега Навального приговорили к году условно по «санитарному делу»

Ведомости

Преображенский суд Москвы признал виновным брата основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального Олега в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Его приговорили к году лишения свободы условно, сообщил адвокат Никос Параскевов.

«Судья Кузнецов огласил приговор. Олег Навальный признан виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ и приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год», — написал Параскевов в своем Twitter. Он добавил, что мера пресечения в виде запрета определенных действий Олегу Навальному была отменена, в зале суда с него сняли электронный браслет.

Три дня назад, 3 августа, Преображенский суд Москвы признал виновной по «санитарному делу» также и экс-юриста ФБК Любовь Соболь. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Суд запретил Соболь покидать свою квартиру с 10 часов вечера до шести часов утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Соболь и других фигурантов дела — муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Любовь Штейн и других — обвинили в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, они подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создали угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).

Алексей Навальный в данный момент отбывает наказание в тюрьме. В феврале текущего года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении в целом около 2,5 года.

Ранее по теме: Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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