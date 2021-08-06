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У посольства России в Кабуле талибы убили пресс-секретаря кабмина Афганистана

Ведомости

Глава медиацентра афганского правительства Давакхан Минапал убит в Кабуле талибами. Об этом сообщает BBC Pashto (афгано-пакистанское отделение медиакомпании) со ссылкой на представителя полиции города Фирдоуса Фарамарза. По его словам, Минапал убит у дворца приемов Даруламан, который находится рядом с посольством России в стране.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Мирваис Станекзай также подтвердил убийство, заявив, что это «теракт». Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».

В посольстве России в Кабуле ТАСС заявили, что все сотрудники миссии находятся в безопасности, а об убийстве афганского чиновника они знают «из новостей» и не могут подтвердить его факт.

Давакхан Минапал окончил Кабульский университет по специальности юриспруденция. Он был репортером «Радио Свободный Афганистан» (Radio Azadi) в провинции Кандагар. Затем в 2015 г. он возглавлял пресс-службу губернатора одноименной провинции, в 2016-2020 гг. был пресс-секретарем вице-президента Афганистана, а в течение последних месяцев возглавлял пресс-службу правительства страны.

Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября.

За последние три месяца поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство потеряло контроль над значительной территорией, удерживая позиции только в крупных городах и центрах провинций, а также почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы. Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. На этом фоне из Афганистана уже эвакуирован ряд дипмиссий. В числе прочих на территорию Узбекистана переместилось консульство России в афганском Мазари-Шарифе.

Ранее по теме: Учения в Средней Азии показали планы России на границе с Афганистаном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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