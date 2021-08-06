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Талибы впервые с 2016 года захватили столицу провинции в Афганистане

Ведомости

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в город Сарандж, столицу афганской провинции Нимруз на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя городской полиции.

Собеседник издания пояснил, что город перешел под контроль боевиков из-за недостаточных воинских подкреплений со стороны центрального правительства в Кабуле. По словам источника агентства, талибы заняли резиденцию губернатора, полицейский участок и военный лагерь. Сарандж стал первым провинциальным центром, которым овладели талибы с 2016 г.

BBC Pashto сообщает, что в провинцию Нимруз направлены дополнительные отряды спецназа правительственных сил. Талибы также захватили в этой провинции погранпереход Канг на границе с Пакистаном.

Боевики «Талибана» одновременно пытаются овладеть еще двумя провинциальными столицами. В частности, бои идут за город Шеберган, центр провинции Джаузджан на севере страны. Сейчас талибы контролируют девять из десяти уездов региона.

До этого талибы в июле попытались овладеть городом Кандагар — столицей одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по значению городом страны. Им удалось завязать уличные бои, однако овладеть Кандагаром им в итоге не удалось.

Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября.

За последние три месяца поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство потеряло контроль над значительной территорией, удерживая позиции только в крупных городах и центрах провинций, а также почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы. Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. На этом фоне из Афганистана уже эвакуирован ряд дипмиссий. В числе прочих на территорию Узбекистана переместилось консульство России в афганском Мазари-Шарифе.

Ранее по теме: У посольства России в Кабуле талибы убили пресс-секретаря кабмина Афганистана

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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