Талибы впервые с 2016 года захватили столицу провинции в Афганистане
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в город Сарандж, столицу афганской провинции Нимруз на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя городской полиции.
Собеседник издания пояснил, что город перешел под контроль боевиков из-за недостаточных воинских подкреплений со стороны центрального правительства в Кабуле. По словам источника агентства, талибы заняли резиденцию губернатора, полицейский участок и военный лагерь. Сарандж стал первым провинциальным центром, которым овладели талибы с 2016 г.
BBC Pashto сообщает, что в провинцию Нимруз направлены дополнительные отряды спецназа правительственных сил. Талибы также захватили в этой провинции погранпереход Канг на границе с Пакистаном.
Боевики «Талибана» одновременно пытаются овладеть еще двумя провинциальными столицами. В частности, бои идут за город Шеберган, центр провинции Джаузджан на севере страны. Сейчас талибы контролируют девять из десяти уездов региона.
До этого талибы в июле попытались овладеть городом Кандагар — столицей одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по значению городом страны. Им удалось завязать уличные бои, однако овладеть Кандагаром им в итоге не удалось.
Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября.
За последние три месяца поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство потеряло контроль над значительной территорией, удерживая позиции только в крупных городах и центрах провинций, а также почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы. Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. На этом фоне из Афганистана уже эвакуирован ряд дипмиссий. В числе прочих на территорию Узбекистана переместилось консульство России в афганском Мазари-Шарифе.