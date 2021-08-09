В Госдуме предложили запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих жителей, заявил председатель думы Вячеслав Володин в Telegram.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — сказал Володин, комментируя нападение на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
Он назвал этот случай недопустимым, отметив, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны. На заседании совета Госдумы было решено подготовить обращение на имя председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша с просьбой взять эту ситуацию на личный контроль, рассказал спикер Госдумы.
Ранее постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей мальчика из русской семьи, «которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере».
Ситуация с продавщицей произошла в детском центре развлечений Magic City в Бишкеке. В Instagram была опубликована запись с камеры видеонаблюдения от 2 августа. Как пояснили представители центра, «нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил» одну из сотрудниц «на национальной почве». «А если быть точнее, кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость, и он стал требовать разговаривать с ним только кыргызском языке», — сказано в сообщении.