В Госдуме предложили запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих

Ситуация с продавщицей произошла в детском центре развлечений Magic City в Бишкеке. В Instagram была опубликована запись с камеры видеонаблюдения от 2 августа. Как пояснили представители центра, «нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил» одну из сотрудниц «на национальной почве». «А если быть точнее, кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость, и он стал требовать разговаривать с ним только кыргызском языке», — сказано в сообщении.