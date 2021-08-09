Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В Госдуме предложили запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих

Ведомости

Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих жителей, заявил председатель думы Вячеслав Володин в Telegram.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — сказал Володин, комментируя нападение на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.

Он назвал этот случай недопустимым, отметив, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны. На заседании совета Госдумы было решено подготовить обращение на имя председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша с просьбой взять эту ситуацию на личный контроль, рассказал спикер Госдумы.

Ранее постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей мальчика из русской семьи, «которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере».

Ситуация с продавщицей произошла в детском центре развлечений Magic City в Бишкеке. В Instagram была опубликована запись с камеры видеонаблюдения от 2 августа. Как пояснили представители центра, «нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил» одну из сотрудниц «на национальной почве». «А если быть точнее, кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость, и он стал требовать разговаривать с ним только кыргызском языке», — сказано в сообщении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных