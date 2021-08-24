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Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках российско-американского саммита в Женеве затрагивали тему вывода американских войск из Афганистана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным газеты The Wall Street Journal, Владимир Путин во время встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня высказывался против какой-либо роли американских войск в странах Средней Азии.

«Необязательно каждая информация, будь то правильная информация или "утки", встречающиеся то там, то сям, должна комментироваться Кремлем. Особенно речь когда идет о переговорах глав России и США. Действительно, можно сказать о том, что тогда еще, когда не случился афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент тема предстоящего вывода американских войск затрагивалась на переговорах. Но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости, так не принято. При всем желании здесь нельзя переложить (ответственность за вывод войск) на кого-то другого», — сказал Песков журналистам.

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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