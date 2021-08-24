Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана

«Необязательно каждая информация, будь то правильная информация или "утки", встречающиеся то там, то сям, должна комментироваться Кремлем. Особенно речь когда идет о переговорах глав России и США. Действительно, можно сказать о том, что тогда еще, когда не случился афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент тема предстоящего вывода американских войск затрагивалась на переговорах. Но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости, так не принято. При всем желании здесь нельзя переложить (ответственность за вывод войск) на кого-то другого», — сказал Песков журналистам.