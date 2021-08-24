Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках российско-американского саммита в Женеве затрагивали тему вывода американских войск из Афганистана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным газеты The Wall Street Journal, Владимир Путин во время встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня высказывался против какой-либо роли американских войск в странах Средней Азии.
«Необязательно каждая информация, будь то правильная информация или "утки", встречающиеся то там, то сям, должна комментироваться Кремлем. Особенно речь когда идет о переговорах глав России и США. Действительно, можно сказать о том, что тогда еще, когда не случился афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент тема предстоящего вывода американских войск затрагивалась на переговорах. Но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости, так не принято. При всем желании здесь нельзя переложить (ответственность за вывод войск) на кого-то другого», — сказал Песков журналистам.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.