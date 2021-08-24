Песков назвал риторическим вопрос о сменяемости власти в России

Также Песков ответил на вопрос, действительно ли «Единая Россия» является партией Путина. Тот подтвердил, что глава государства и правда поддерживает данную фракцию, относится к ней как к той, что на протяжении многих лет «является инициатором очень важных процессов», ведущих к постепенному улучшению социально-экономических показателей страны.