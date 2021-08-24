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Песков назвал риторическим вопрос о сменяемости власти в России

Ведомости

Вопрос о том, полезна или вредна для России, по мнению президента Владимира Путина и его администрации, сменяемость власти, является риторическим, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это вопрос риторический, здесь совершенно неважна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, парламентских выборов, к которым мы готовимся. А дальше это вопрос волеизъявления людей», — сказал он.

Также Песков ответил на вопрос, действительно ли «Единая Россия» является партией Путина. Тот подтвердил, что глава государства и правда поддерживает данную фракцию, относится к ней как к той, что на протяжении многих лет «является инициатором очень важных процессов», ведущих к постепенному улучшению социально-экономических показателей страны.

«Это партия, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее и которая не боится брать на себя ответственность. Так к этой партией и относится президент», — резюмировал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «Единая Россия» постоянно меняется, развивается и «растет вместе со страной и политической системой». Процесс обновления партии он назвал естественным и постоянным, добавив, что немало новых лиц появляется там регулярно.

Путин провел встречу с представителями «Единой России» 22 августа. 24 августа глава государства примет участие во втором этапе съезда партии. В съезде примут участие 400 делегатов. На нем будет утверждена предвыборная программа перед выборами в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Ранее по теме: Путин 24 августа выступит на съезде «Единой России»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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