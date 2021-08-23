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Путин 24 августа выступит на съезде «Единой России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин 24 августа примет участие во втором этапе съезда «Единой России», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планируется ли 24 августа выступление российского лидера на съезде партии.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в съезде примут участие 400 делегатов. На нем будет утверждена предвыборная программа перед выборами в Госдуму восьмого созыва. Они будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

22 августа Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.

Ранее по теме: «Единая Россия» намерена провести программный съезд 24 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных