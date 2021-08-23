Путин 24 августа выступит на съезде «Единой России»

22 августа Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.