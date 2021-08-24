В Венгрии намерены производить «Спутник V»
Венгрия планирует наладить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 2022 г., сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России, особенно министра иностранных дел, за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«С конца 2022 г. будет возможность по российской лицензии производить вакцину. Таким образом мы сможем сократить уязвимость страны и увеличить внешнеэкономическую выгоду», — добавил он.
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии.
27 июля власти Венгрии разрешили въезжать в страну вакцинированным гражданам РФ без ПЦР-теста и карантина. 12 августа в венгерском посольстве в Москве сообщили, что путешествующие из России туристы смогут попасть в Венгрию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан на территории РФ в течение трех суток до въезда.