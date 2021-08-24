В Венгрии намерены производить «Спутник V»

«Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России, особенно министра иностранных дел, за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.