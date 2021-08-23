МИД заявил о проработке с Венгрией полного снятия ограничений на поездки граждан

«Опираясь на сложившийся конструктивный характер двусторонних отношений, России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня с.г. возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», — говорится в сообщении ведомства.