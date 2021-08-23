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МИД заявил о проработке с Венгрией полного снятия ограничений на поездки граждан

Ведомости

Россия и Венгрия прорабатывают вопрос снятия ограничений на поездки граждан между странами, сообщает пресс-служба МИД РФ в преддверии визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Будапешт.

«Опираясь на сложившийся конструктивный характер двусторонних отношений, России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня с.г. возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», — говорится в сообщении ведомства.

Визит Лаврова в Венгрию состоится 24 августа.

27 июля власти Венгрии разрешили въезжать в страну вакцинированным гражданам РФ без ПЦР-теста и карантина. 12 августа в венгерском посольстве в Москве сообщили, что путешествующие из России туристы смогут попасть в Венгрию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан на территории РФ в течение трех суток до въезда.

Ранее по теме: Венгрия разрешила въезд из России с отрицательным ПЦР-тестом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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