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Венгрия разрешила въезд из России с отрицательным ПЦР-тестом

Ведомости

Путешествующие из России туристы смогут попасть в Венгрию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан на территории РФ в течение трех суток до въезда, следует из сообщения, опубликованного на сайте посольства Венгрии в Москве.

«В соответствии с поправками к распоряжению Правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.

27 июля власти Венгрии разрешили въезжать в страну вакцинированным гражданам РФ без ПЦР-теста и карантина.

При этом в посольстве страны подчеркнули, что во время вызванных пандемией коронавируса ограничений для въезда в страну в основном будут выдаваться только одноразовые туристические визы, а к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет.

Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги). Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься исключительно для поездок, которые планируются в течение 3 месяцев с момента подачи документов. Заявление будет отклонено в случае возникновения подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны, предупредили в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных