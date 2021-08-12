Венгрия разрешила въезд из России с отрицательным ПЦР-тестом
Путешествующие из России туристы смогут попасть в Венгрию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан на территории РФ в течение трех суток до въезда, следует из сообщения, опубликованного на сайте посольства Венгрии в Москве.
«В соответствии с поправками к распоряжению Правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.
27 июля власти Венгрии разрешили въезжать в страну вакцинированным гражданам РФ без ПЦР-теста и карантина.
При этом в посольстве страны подчеркнули, что во время вызванных пандемией коронавируса ограничений для въезда в страну в основном будут выдаваться только одноразовые туристические визы, а к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет.
Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги). Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься исключительно для поездок, которые планируются в течение 3 месяцев с момента подачи документов. Заявление будет отклонено в случае возникновения подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны, предупредили в посольстве.