Венгрия разрешила въезд из России с отрицательным ПЦР-тестом

«В соответствии с поправками к распоряжению Правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.