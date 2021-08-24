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Лавров выступил против размещения американских войск в Центральной Азии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против размещения американских войск в странах Центральной Азии.

«Нет», — сказал Лавров в ответ на вопрос, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии.

«Во-первых, у нас общее пространство безопасности, в этом пространстве есть свои обязательства — я имею в виду Организацию договора коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — добавил он.

По словам российского министра, США при выводе своих сил из Афганистана хотели разместить часть вооружений и военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости оттуда наносить удары по Афганистану.

«Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то еще, заинтересована стать такой мишенью... я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно», — отметил глава российского ведомства.

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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