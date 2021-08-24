Лавров выступил против размещения американских войск в Центральной Азии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против размещения американских войск в странах Центральной Азии.
«Нет», — сказал Лавров в ответ на вопрос, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии.
«Во-первых, у нас общее пространство безопасности, в этом пространстве есть свои обязательства — я имею в виду Организацию договора коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — добавил он.
По словам российского министра, США при выводе своих сил из Афганистана хотели разместить часть вооружений и военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости оттуда наносить удары по Афганистану.
«Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то еще, заинтересована стать такой мишенью... я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно», — отметил глава российского ведомства.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.