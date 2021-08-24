Захарова назвала причину отказа России от участия в «Крымской платформе»

«Вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации был окончательно закрыт в марте 2014 г. Это выстраданное решение было принято жителями полуострова на референдуме после антиконституционного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. Оно позволило крымчанам сохранить верность своей истории, свою русскую культуру, право говорить на родном языке, включая украинский и крымско-татарский, и при этом избежать карательной операции и гражданской войны, которая была позднее развязана киевским режимом в Донбассе, а также фашистских зверств, которым подверглись жители Одессы в мае 2014 г.», — сказала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД.