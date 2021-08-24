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Захарова назвала причину отказа России от участия в «Крымской платформе»

Ведомости

Россия не станет принимать участие в «Крымской платформе» из-за ее циничной антироссийской направленности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации был окончательно закрыт в марте 2014 г. Это выстраданное решение было принято жителями полуострова на референдуме после антиконституционного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. Оно позволило крымчанам сохранить верность своей истории, свою русскую культуру, право говорить на родном языке, включая украинский и крымско-татарский, и при этом избежать карательной операции и гражданской войны, которая была позднее развязана киевским режимом в Донбассе, а также фашистских зверств, которым подверглись жители Одессы в мае 2014 г.», — сказала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД.

«В этих условиях нынешняя украинская затея – чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, имеющий целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве», — добавила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность России.

«И еще один момент. В итоговой декларации «саммита» содержится призыв к Российской Федерации «приобщаться» к участию в деятельности «Крымской платформы». Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — добавила Захарова.

23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы», которая должна стать «центром выработки и принятия международных решений по деоккупации украинского полуострова». В мероприятии приняли участие делегации из 46 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее охарактеризовал этот саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное по отношению к России мероприятие.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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