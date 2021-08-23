В Крыму назвали решения «Крымской платформы» не имеющими юридической силы

«Крымская платформа» – это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны», – сказал Крючков. Он отметил, что «Крымская платформа» является «красивой ширмой для отмывания денег».