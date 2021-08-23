В Крыму назвали решения «Крымской платформы» не имеющими юридической силы
Решения поведенного Украиной саммита «Крымская платформа» не имеют юридической силы, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Крымская платформа» – это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны», – сказал Крючков. Он отметил, что «Крымская платформа» является «красивой ширмой для отмывания денег».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным практическим результатом проведения «Крымской платформы» стал «вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева – «все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег», заметил он. По словам Аксенова, саммит в очередной раз продемонстрировал «несостоятельность украинской государственности», которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей».
23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы». В мероприятии участвовали делегации из 46 стран. По его итогам участники приняли совместную декларацию, где заявили о решении способствовать возвращению контроля над полуостровом Киеву. В числе прочего они решили продолжать политику непризнания Крыма как российской территории и рассмотреть возможность введения в отношении России политических, дипломатических и прочих ограничительных мер.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.