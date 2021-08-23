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В Крыму назвали решения «Крымской платформы» не имеющими юридической силы

Ведомости

Решения поведенного Украиной саммита «Крымская платформа» не имеют юридической силы, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Крымская платформа» – это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны», – сказал Крючков. Он отметил, что «Крымская платформа» является «красивой ширмой для отмывания денег».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным практическим результатом проведения «Крымской платформы» стал «вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева – «все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег», заметил он. По словам Аксенова, саммит в очередной раз продемонстрировал «несостоятельность украинской государственности», которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей».

23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы». В мероприятии участвовали делегации из 46 стран. По его итогам участники приняли совместную декларацию, где заявили о решении способствовать возвращению контроля над полуостровом Киеву. В числе прочего они решили продолжать политику непризнания Крыма как российской территории и рассмотреть возможность введения в отношении России политических, дипломатических и прочих ограничительных мер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

Ранее по теме: Участники «Крымской платформы» приняли декларацию о мерах против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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