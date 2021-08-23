Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Участники «Крымской платформы» приняли декларацию о мерах против России

Ведомости

Участники «Крымской платформы», созданной по поручению президента Украины Владимира Зеленского и нацеленной на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» Крыма, приняли совместную декларацию, где заявили о решении способствовать возвращению Киеву контроля над полуостровом. Текст документа обнародован на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В числе прочего участники мероприятия решили:

- продолжать политику непризнания Крыма как территории России;

- рассмотреть возможность введения политических, дипломатических и прочих ограничительных мер в отношении России;

- противостоять постоянно меняющимся новым вызовам и «гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией в Крыму»;

- требовать от России прекращения нарушений прав человека в Крыму, а также обеспечения полного доступа на полуостров региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, включая ООН;

В «Крымской платформе» приняли участие представители 44 государств, сообщил ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Мероприятие посетили в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. США направили на площадку личного посла президента страны и министра транспорта Пита Буттиджича. В Кремле «Крымскую платформу» назвали антироссийским и чрезвычайно недружественным по отношению к России мероприятием.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

Ранее по теме: В Крыму пригрозили «бумерангом» инициаторам «Крымской платформы»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных