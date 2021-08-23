Участники «Крымской платформы» приняли декларацию о мерах против России
Участники «Крымской платформы», созданной по поручению президента Украины Владимира Зеленского и нацеленной на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» Крыма, приняли совместную декларацию, где заявили о решении способствовать возвращению Киеву контроля над полуостровом. Текст документа обнародован на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
В числе прочего участники мероприятия решили:
- продолжать политику непризнания Крыма как территории России;
- рассмотреть возможность введения политических, дипломатических и прочих ограничительных мер в отношении России;
- противостоять постоянно меняющимся новым вызовам и «гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией в Крыму»;
- требовать от России прекращения нарушений прав человека в Крыму, а также обеспечения полного доступа на полуостров региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, включая ООН;
В «Крымской платформе» приняли участие представители 44 государств, сообщил ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Мероприятие посетили в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. США направили на площадку личного посла президента страны и министра транспорта Пита Буттиджича. В Кремле «Крымскую платформу» назвали антироссийским и чрезвычайно недружественным по отношению к России мероприятием.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.