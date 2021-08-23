Участники «Крымской платформы» приняли декларацию о мерах против России

В «Крымской платформе» приняли участие представители 44 государств, сообщил ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Мероприятие посетили в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. США направили на площадку личного посла президента страны и министра транспорта Пита Буттиджича. В Кремле «Крымскую платформу» назвали антироссийским и чрезвычайно недружественным по отношению к России мероприятием.