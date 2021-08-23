В Кремле назвали саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем такие заявления по отношению к российскому региону, по отношению к Крыму. Отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», — сказал Песков.