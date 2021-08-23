В Кремле назвали саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием
Саммит «Крымской платформы» является антироссийским и чрезвычайно недружественным по отношению к России мероприятием, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем такие заявления по отношению к российскому региону, по отношению к Крыму. Отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», — сказал Песков.
23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит Крымской платформы, которая должна стать «центром выработки и принятия международных решений по деоккупации украинского полуострова», сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. В мероприятии участвуют делегации из 46 стран мира. Президент Украины заявил, что с сегодняшнего дня начинается обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма, и пообещал сделать все возможное, чтобы полуостров «вместе с Украиной стал частью Европы».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Большинство стран-членов ООН, включая США и государства Евросоюза, не признали результатов референдума перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Вашингтон и Брюссель ввели против России санкции.