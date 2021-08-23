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В Крыму пригрозили «бумерангом» инициаторам «Крымской платформы»

Ведомости

Инициаторы проведения «Крымской платформы», созданной по поручению президента Украины Владимира Зеленского и нацеленной на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» Крыма, получат ответный удар, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред полуострова при президенте России Георгий Мурадов.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — сказал он агентству «РИА Новости».

По словам Мурадова, не только российская, но и международная общественность обеспокоена «бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе». Политик выразил мнение, что США с помощью «киевских националистов» и НАТО пытаются «создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма» и разрушают оставшиеся позитивные моменты межгосударственных отношений.

«Крымская платформа» запланирована на 23 августа. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в ней примут представители 44 стран. Мероприятие посетят в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. США направили на площадку личного посла президента страны и министра транспорта Пита Буттиджича.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Большинство стран-членов ООН, включая США и государства Евросоюза, не признали результатов референдума перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Вашингтон и Брюссель ввели против России санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных