В Крыму пригрозили «бумерангом» инициаторам «Крымской платформы»
Инициаторы проведения «Крымской платформы», созданной по поручению президента Украины Владимира Зеленского и нацеленной на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» Крыма, получат ответный удар, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред полуострова при президенте России Георгий Мурадов.
«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — сказал он агентству «РИА Новости».
По словам Мурадова, не только российская, но и международная общественность обеспокоена «бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе». Политик выразил мнение, что США с помощью «киевских националистов» и НАТО пытаются «создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма» и разрушают оставшиеся позитивные моменты межгосударственных отношений.
«Крымская платформа» запланирована на 23 августа. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в ней примут представители 44 стран. Мероприятие посетят в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. США направили на площадку личного посла президента страны и министра транспорта Пита Буттиджича.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Большинство стран-членов ООН, включая США и государства Евросоюза, не признали результатов референдума перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Вашингтон и Брюссель ввели против России санкции.