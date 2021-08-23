В Крыму пригрозили «бумерангом» инициаторам «Крымской платформы»

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Большинство стран-членов ООН, включая США и государства Евросоюза, не признали результатов референдума перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Вашингтон и Брюссель ввели против России санкции.