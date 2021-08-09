Власти Украины ожидают от России репараций за Крым
Россия по аналогии с Германией будет выплачивать Украине репарации за Крым, заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву вице-премьер правительства Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Алексей Резников.
Резников привел в пример выплаты Германии некоторым странам после Второй мировой войны, отметив, что, по его мнению, в будущем таким образом может поступить и Россия.
Он уточнил, что Украина не будет развязывать войну ради возвращения Крыма. Вице-премьер выразил мнение, что в самой России должны понять, что присоединение Крыма — «это ошибка и реальное преступление».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма определили свою судьбу демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН, реализовав право на самоопределение. Президент России Владимир Путина называл вопрос Крыма «закрытым окончательно».