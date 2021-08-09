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Власти Украины ожидают от России репараций за Крым

Ведомости

Россия по аналогии с Германией будет выплачивать Украине репарации за Крым, заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву вице-премьер правительства Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Алексей Резников.

Резников привел в пример выплаты Германии некоторым странам после Второй мировой войны, отметив, что, по его мнению, в будущем таким образом может поступить и Россия.

Он уточнил, что Украина не будет развязывать войну ради возвращения Крыма. Вице-премьер выразил мнение, что в самой России должны понять, что присоединение Крыма — «это ошибка и реальное преступление».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма определили свою судьбу демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН, реализовав право на самоопределение. Президент России Владимир Путина называл вопрос Крыма «закрытым окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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