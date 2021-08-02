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МИД Украины пригрозил России «камнями с неба» из-за Крыма

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью Евгению Киселеву пообещал России «камни с неба» при возвращении Крыма в состав Украины. Беседа журналиста с политиком опубликована на Youtube-канале «Кисельные берега».

«Как писали во время аннексии: «Главное — вернуться в Россию, а там хоть камни с неба». Пожалуйста. Будут и камни с неба, много всего будет проходить. Мы дождемся своего времени», — сказал министр.

В этом случае Кулеба отсылал к плакатам, которые были развешены на территории Крыма после его присоединения к России в 2014 г. Баннеры гласили тогда: «Что дальше? Да хоть камни с неба. Мы на Родине!»

В качестве примера украинский министр привел опыт Франции по возвращению Эльзаса-Лотарингии. Эта территория в результате войны в конце 19 века была уступлена Пруссии. Возвращение территории заняло почти 50 лет, уточнил глава МИД.

«Что интересно, хотя и новая Немецкая империя, и Франция на тот момент имели отношения и контактировали, но французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности: она вернет Эльзас и Лотарингию. Как только эта историческая возможность представилась, то сразу же все вернули обратно. И Украина будет вести именно такую линию», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что объективное понимание общественных настроений жителей Крыма относительно государственной принадлежности полуострова отсутствует, поскольку «люди там живут в российской системе, понимают, что вопросы просто так не задаются, и непонятно, как будут использоваться их ответы». В то же время Кулеба заявил, что Крым оказался в составе России якобы не по воле местных жителей и не по их же желанию должен вернуться Украине.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных