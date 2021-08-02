МИД Украины пригрозил России «камнями с неба» из-за Крыма

Министр подчеркнул, что объективное понимание общественных настроений жителей Крыма относительно государственной принадлежности полуострова отсутствует, поскольку «люди там живут в российской системе, понимают, что вопросы просто так не задаются, и непонятно, как будут использоваться их ответы». В то же время Кулеба заявил, что Крым оказался в составе России якобы не по воле местных жителей и не по их же желанию должен вернуться Украине.