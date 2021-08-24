Путин исключил участие России в конфликте в Афганистане

«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех — там, по-моему, это и происходит», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».