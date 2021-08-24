Путин исключил участие России в конфликте в Афганистане
Президент России Владимир Путин исключил возможность участия российских вооруженных сил в конфликте на территории Афганистана. Об этом он заявил в ходе выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия».
«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех — там, по-моему, это и происходит», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства напомнил, что у СССР был опыт пребывания в этой стране, и власти извлекли из этого необходимые уроки.
«Могу сказать, что у нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность, и прежде всего надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма», — подчеркнул российский лидер.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.