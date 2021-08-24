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Путин исключил участие России в конфликте в Афганистане

Ведомости

Президент России Владимир Путин исключил возможность участия российских вооруженных сил в конфликте на территории Афганистана. Об этом он заявил в ходе выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех — там, по-моему, это и происходит», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства напомнил, что у СССР был опыт пребывания в этой стране, и власти извлекли из этого необходимые уроки.

«Могу сказать, что у нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность, и прежде всего надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма», — подчеркнул российский лидер.

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.

Ранее по теме: Лавров ответил на заявление Борреля о влиянии России в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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