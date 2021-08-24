Лавров ответил на заявление Борреля о влиянии России в Афганистане

«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем"», — цитирует «РИА Новости» министра, который выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.