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Лавров ответил на заявление Борреля о влиянии России в Афганистане

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем"», — цитирует «РИА Новости» министра, который выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди определяют политику ЕС. «Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать», — добавил Лавров.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление Борреля, отметил, что оно вызывает удивление. Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и их союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания Брюсселя.

Ранее по теме: В МИДе ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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