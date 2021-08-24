Лавров ответил на заявление Борреля о влиянии России в Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем"», — цитирует «РИА Новости» министра, который выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди определяют политику ЕС. «Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать», — добавил Лавров.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление Борреля, отметил, что оно вызывает удивление. Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и их союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания Брюсселя.