В МИДе ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. «Это все та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», — подчеркнул замминистра.