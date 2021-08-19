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В МИДе ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

Ведомости

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

«Пусть попробуют не дать», — прокомментировал Грушко заявление Борреля. По его словам, это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. «Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана. — Прим.), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — пояснил Грушко.

Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. «Это все та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», — подчеркнул замминистра.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз признал победу движения «Талибан» в войне в Афганистане, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями страны, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

Ранее по теме: ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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